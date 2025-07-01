Arkadaşınızın Sizi Kıskandığını Gösteren Gizli İşaret: Bunu Yapıyorsa Sizi Hiç Çekemiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni bir iş, uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir seyahat ya da heyecanla başladığınız bir ilişki… Bu güzel haberi paylaşmak için ona mesaj attığınızda cevapsız mı kalıyor? “Fazla mı düşünüyorum?” diye kendinizi sorguluyorsanız, yalnız değilsiniz. Uzmanlar, arkadaşlar arasındaki kıskançlığın düşündüğümüzden çok daha yaygın ve çoğunlukla üstü kapalı yaşandığını belirtiyor.

1. MUTLULUĞUNUZU PAYLAŞTIĞINIZDA GERİ ÇEKİLİYORSA

Gerçek bir arkadaş, başarılarınızla gurur duyar. Fakat içten içe kıskançlık besleyen biri, tam da işler yoluna girdiğinde geri çekilir. Psikoterapist Afton Turner’a göre, bu tür arkadaşlar, yeni bir işe girmeniz ya da ilişkinizde mutlu olmanız gibi gelişmelere sessizlikle karşılık verebilir. Hatta başarılarınızı “duymamış gibi” davranarak sizi dışarda bırakabilir.

2. SÖZLERİ DESTEKLEYİCİ DEĞİL, İMA YÜKLÜYSE

Kıskançlık her zaman açık açık ifade edilmez. Bazen alaycı bir yorum, bazen de destek gibi görünen ince eleştirilerle kendini gösterir. Aile terapisti Dr. Patrice Le Goy’a göre, bu kişiler sizi en güçlü hissettiğiniz anlarda yalnız bırakırken, zayıf anlarınızda birden ortaya çıkar. Üstelik sizi küçümseyebilir, sürekli birileriyle kıyaslayabilirler.

3. SEVİNCİNİZE “AMA” İLE BAŞLAYAN CÜMLELER EKLİYORSA

“Emin misin?”, “Sence bu uzun sürer mi?” gibi cümleler size tanıdık geliyorsa, bu sadece merak değil; çoğu zaman bilinçsiz bir sabotajdır. Uzmanlara göre bu tür davranışlar, kişinin kendi yetersizlik duygusunu size yansıtmasının bir yoludur. Zamanla ilişkinin güven zeminini sarsar, sizi kendinizden bile şüphe ettirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi