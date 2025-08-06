Gazze Açlıktan Ölüyor! Son 24 Saatte 5 Kişi Daha...

İsrail'in kıtlığı dayattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket derinleşiyor. Son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Açlıktan ölenlerin sayısı 96'sı çocuk, 193'e yükseldi.

Gazze Açlıktan Ölüyor! Son 24 Saatte 5 Kişi Daha...
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İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiğini, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 96'sı çocuk 193'e yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi yaralandı.

Bir Günde Korkunç Katliam! Gazze'de 24 Saatte 87 Kişi Öldürüldü, 644 Kişi YaralandıBir Günde Korkunç Katliam! Gazze'de 24 Saatte 87 Kişi Öldürüldü, 644 Kişi YaralandıDünya

Kaynak: AA

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