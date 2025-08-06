'Başkomiser' Mıhyeddin'e İlişkin Yeni Detaylar... Bol Keseden Diploma Dağıtmış

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Sahte diploma skandalı Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken, soruşturmanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Mıhyeddin Yakışır’ın altı üniversite, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile halk eğitim merkezi sistemlerine eriştiği ve çok sayıda diploma temin ettiği ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin açıklama yaparak, Yakışır’ın arkotik sistemlerine erişemediğini, ancak bir başkomiserin bilgileri üzerinden yeni bir e-imza üretildiği bilgisini doğrulaşmıştı.

Sahte diploma soruşturmasında tutuklu bulunan Yakışır’ın, 3 Suriyeli şahsın adına hat çıkardığı, daha sonra 6 üniversite, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile halk eğitim merkezi sistemlerine girerek görevlilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkarıp sahte diploma dağıttığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak Ocak ayında operasyon yaptı. Yapılan ilk operasyonda 126 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 109'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri ile bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz şekilde erişildiği ve çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildiğinde aynı suçlara ek olarak, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet suçlarından yürütülen ikinci dalga soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi.

Elde edilen delillerden sonra yapılan değerlendirmede ise en çok sahte diploma yapan ismin Adana'da yaşayan Mıhyedin Y. (29) olduğu öne sürüldü. Sanığın 3 Suriyeli adına hat çıkardığı, istediği kişilerin telefon numaralarına ulaştığı tespit edildi.

GİRMEDİĞİ ÜNİVERSİTE SİSTEMİ YOK

Sanığın daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi, Adana İl Milli Eğitim, Seyhan İlçe Milli Eğitim, Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

Sanığın kendisini de lise mezunu yaptığı belirlenirlen, operasyon çerçevesinde tutuklanan sanığın başta uyuşturucu satmak ve kullanmak olmak üzere 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA