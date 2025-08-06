Bir Annenin İsyanı... Murat Çalık Yine Ailesine Gösterilmeden Cezaevine Sevk Edildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ailesiyle görüştürülmeden cezaevine sevk edildi. Çalık'ın annesi ve ablası hastane önünde fenalaştı.

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Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hastane raporu tamamlanırken Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çalık hakkında yeniden cezaevine sevk kararı verildi.

Çalık, hastane önünde bekleyen ailesiyle görüştürülmeden cezaevine sevk edildi. Çalık'ın annesi ve kız kardeşi bu durumun ardından fenalaştı. Aileyi çevredekiler güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

CEZAEVİNE SEVK KARARI VERİLDİ

CHP’li Çağla Biçer, Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın 45 gün süren sağlık süreci bugün itibarıyla yeni bir aşamaya geçmiştir. Son olarak İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Başkanımızın, İzmir Buca Cezaevi’ne sevki bugün gerçekleştirilecektir.

4 Ağustos tarihinde hastane heyeti tarafından hazırlanan kapsamlı sağlık raporu Adli Tıp Kurumu’na sunulmuş, bu süreçte sağlık durumu yakından takip edilmeye devam edilmiştir.

Cezaevi koşulları, sağlık desteğine ihtiyaç duyan bireyler için önemli kısıtlar barındırmaktadır. Hijyen, düzenli tedaviye erişim, yeterli beslenme ve acil müdahale olanakları, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar açısından kritik önemdedir.

Murat Çalık Yeniden Cezaevine Gönderilecek! Hastane Raporu Tamam! Gözler Adli Tıp'taMurat Çalık Yeniden Cezaevine Gönderilecek! Hastane Raporu Tamam! Gözler Adli Tıp'taGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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