Bir Annenin İsyanı... Murat Çalık Yine Ailesine Gösterilmeden Cezaevine Sevk Edildi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ailesiyle görüştürülmeden cezaevine sevk edildi. Çalık'ın annesi ve ablası hastane önünde fenalaştı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hastane raporu tamamlanırken Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çalık hakkında yeniden cezaevine sevk kararı verildi.
❗️ Murat Çalık hastane önünde bekleyen ailesine gösterilmeden cezaevine sevk edildi— Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 6, 2025
◾️ Hastane önünde bekleyen aile isyan ettihttps://t.co/Ls5jNKYhGG pic.twitter.com/tArN1bJ8iI
Çalık, hastane önünde bekleyen ailesiyle görüştürülmeden cezaevine sevk edildi. Çalık'ın annesi ve kız kardeşi bu durumun ardından fenalaştı. Aileyi çevredekiler güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.
📍 Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Buca Cezaevi'ne sevk edilecek— Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 6, 2025
❗️ Hastane önünde bekleyen anne Gülümser Çalık, fenalaşarak yere yığıldı pic.twitter.com/X5J80QtUbl
CEZAEVİNE SEVK KARARI VERİLDİ
CHP’li Çağla Biçer, Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın 45 gün süren sağlık süreci bugün itibarıyla yeni bir aşamaya geçmiştir. Son olarak İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Başkanımızın, İzmir Buca Cezaevi’ne sevki bugün gerçekleştirilecektir.
4 Ağustos tarihinde hastane heyeti tarafından hazırlanan kapsamlı sağlık raporu Adli Tıp Kurumu’na sunulmuş, bu süreçte sağlık durumu yakından takip edilmeye devam edilmiştir.
Cezaevi koşulları, sağlık desteğine ihtiyaç duyan bireyler için önemli kısıtlar barındırmaktadır. Hijyen, düzenli tedaviye erişim, yeterli beslenme ve acil müdahale olanakları, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar açısından kritik önemdedir.
Kaynak: Haber Merkezi