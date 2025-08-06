Bilim İnsanları Uyardı! Egzersizlerde Gizli Tehlike

Çinli bilim insanları, yaklaşık 17 bin katılımcının verilerini inceleyerek yaptıkları araştırmada fiziksel aktivite düzeyi ile beyin yaşlanması arasındaki ilişkiyi inceledi. Health Data Science dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, orta düzeyde fiziksel aktivite beyin yaşını genç tutmada en etkili seviye olarak belirlendi.

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Bilim İnsanları Uyardı! Egzersizlerde Gizli Tehlike
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Çinli bilim insanları, yaklaşık 17 bin katılımcının verilerini inceleyerek yaptıkları araştırmada fiziksel aktivite düzeyi ile beyin yaşlanması arasındaki ilişkiyi inceledi. Health Data Science dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, orta düzeyde fiziksel aktivite beyin yaşını genç tutmada en etkili seviye olarak belirlendi.

Araştırma ekibi, Birleşik Krallık Biyobankası’na kayıtlı 16 bin 972 katılımcının bileklerine takılan ivmeölçer cihazlarından elde edilen fiziksel aktivite verilerini, beyin MRI görüntüleriyle birleştirerek analiz etti. Yapay zeka destekli LightGBM algoritması ile bin 400’den fazla görüntü fenotipi değerlendirildi ve her katılımcı için “tahmini beyin yaşı” hesaplandı.

'İDEAL DEĞİL'

Araştırmacılar fiziksel aktivite yoğunluğu ile beyin yaş farkı (Brain Age Gap - BAG) arasında “U şeklinde” bir ilişki tespit etti. Buna göre ne çok düşük ne de aşırı yüksek düzeyde aktivite beyin sağlığı açısından ideal değil. En genç beyin yaşı sonuçları, orta düzeyde fiziksel aktivite gösteren katılımcılarda gözlemlendi.

Kaynak: AA

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