Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi

Türkiye’de e-imza sahteciliğiyle binlerce sahte belge kamu sistemlerine işlendi. YÖK sistemi üzerinden yüklenen sahte diplomalar, e-Devlet'te görünür hale geldi. Skandal sonrası Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, özgeçmişinde yer alan 4 diplomayı sildi.

Son Güncelleme:
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşuyor. Gündemi sarsan e-imza sahteciliği skandalı, bir kamu görevlisinin elektronik imzasının izinsiz kullanıldığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yüzlerce sahte e-imzanın üretildiği ve bu imzalarla birçok resmi belge ve diplomanın kamu sistemlerine işlendiği belirlendi.

Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi - Resim : 1

YÖK SİSTEMİNE KAYDETTİLER

Çete, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bazı yetkililerin yanı sıra 15 üniversitenin öğrenci işleri birimlerinde görevli personelin e-imzalarını taklit etti. Sahte diplomalar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sistemine kaydedildi ve bu belgeler e-Devlet platformu üzerinden görüntülenebilir hale geldi. Üstelik bu sahte belgeler psikoloji, hukuk, inşaat mühendisliği ve eczacılık gibi kritik meslek gruplarını da kapsıyor.

Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi - Resim : 2

BAKAN YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Skandalın kamuoyunda yankı bulmasının ardından BTK'nın bağlı bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın özgeçmişinde dikkat çekici çelişkiler olduğu haberleri gündeme geldi. Sayan'ın özgeçmişinde 6 lisans, 2 yüksek lisans, 2 doktora ve 13 sertifika programı yer alıyordu.

Nefes gazetesinden Mahir Bağış'ın haberine göre, son gelişmelerin ardından Ömer Fatih Sayan, Anadolu Üniversitesi’ne ait olduğunu belirttiği 4 ayrı lisans bölümüne ilişkin bilgileri özgeçmişinden kaldırdı.

İddialar Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü: Bakan Tunç 'Sahte Diploma' Soruşturmasının Ayrıntılarını Paylaştıİddialar Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü: Bakan Tunç 'Sahte Diploma' Soruşturmasının Ayrıntılarını PaylaştıGüncel

ÖSYM Sınav Puanları Değiştirildi mi? Vahim İddia İçin Açıklama GeldiÖSYM Sınav Puanları Değiştirildi mi? Vahim İddia İçin Açıklama GeldiGüncel

Kaynak: Nefes

Etiketler
Diploma e-Devlet
Son Güncelleme:
Saygın Bir Cerrahtı, Suçsuz Yere Yıllarca Hapis Yattı! Devlet Şimdi ‘Özür’ Parası Ödeyecek Saygın Bir Cerrahtı, Suçsuz Yere Yıllarca Hapis Yattı! Devlet Şimdi ‘Özür’ Parası Ödeyecek
Bir Daha Tadına Bakamayacaksınız: Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak! Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı: Yasa Değişikliği Sinyali... Yaş Sınırı Değişecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı
Ev Hanımlarının Vazgeçilmeziydi: Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı! Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı!
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı