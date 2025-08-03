Saygın Bir Cerrahtı, Suçsuz Yere Yıllarca Hapis Yattı! Devlet Şimdi ‘Özür’ Parası Ödeyecek

Hakkari’ye gitmek üzere bindiği araçta uyuşturucu bulunması üzerine 16 yıl 8 ay hapse mahkûm edilen ve 7 yıl 1 ay cezaevinde kalan Dr. B.K., yıllar sonra yeniden yargılandı ve beraat etti. Suçsuz olduğu anlaşılan doktora, haksız yere hapis yattığı 7 yıl 1 ay 16 gün için devlet 2,5 milyon TL tazminat ödeyecek.

Son Güncelleme:
Saygın Bir Cerrahtı, Suçsuz Yere Yıllarca Hapis Yattı! Devlet Şimdi ‘Özür’ Parası Ödeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van’daki bir hastanenin mikrocerrahi biriminde el cerrahı olarak çalışan Dr. B.K., 2009 yılında Hakkari’ye gitmek üzere yola çıkacaktı. Ancak yaşadığı bir kaza nedeniyle araç kullanamayınca, yolculuk için bir hasta yakını olan İ.A.’dan yardım istedi. Hakkari girişinde durdurulan araçta, yapılan aramada 33 kilo 270 gram uyuşturucu bulundu.

7 YILI AŞKIN SÜRE CEZAEVİNDE KALDI

Now TV’den Alican Uludağ’ın haberine göre, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirten İ.A.’nın ifadesine rağmen hem şoför İ.A. hem de Dr. B.K. tutuklandı. Mahkeme, doktorun masumiyetine ikna olmadı ve B.K. hakkında 2009 yılında "uyuşturucu ticareti" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. B.K., suçsuz olmasına rağmen tam 7 yıl 1 ay 16 gün cezaevinde kaldı.

YARGILAMAYI YAPAN İSİMLER FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından, davayı yürüten savcı ile karar veren mahkeme ve Yargıtay üyelerinin FETÖ bağlantısı gerekçesiyle görevden alındığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Dr. B.K.’nin avukatı Polat Balkan, 2017 yılında yeniden yargılama talebinde bulundu.

DEVLETTEN 2,5 MİLYON TL TAZMİNAT

Yeniden yargılama süreci sonunda, doktorun suçsuz olduğu ortaya çıktı. Haksız yere hapis yattığı belirlenen Dr. B.K.'ye devlet 2,5 milyon TL tutarında manevi tazminat ödeyecek.

Bari Bu 'Uzaklaştırma' Kararı Öldürmesin! Kadına Şiddetin Son Faili Milli Sporcu Mehmet DönmezBari Bu 'Uzaklaştırma' Kararı Öldürmesin! Kadına Şiddetin Son Faili Milli Sporcu Mehmet DönmezGüncel
Sinem Topaloğlu’nun Annesinden Kahreden Sözler: 'Uzaklaştırma Kararı İşe Yaramadı, Kızımı Hep Tehdit Etti'Sinem Topaloğlu’nun Annesinden Kahreden Sözler: 'Uzaklaştırma Kararı İşe Yaramadı, Kızımı Hep Tehdit Etti'Güncel

Kaynak: NOW TV

Etiketler
Hakkari Van
Son Güncelleme:
Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde Son Durum: Mağaralar Betonla Kapatılıyor Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde Son Durum
Günün En Şanslı Burcu Açıklandı Günün En Şanslı Burcu Açıklandı
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı: Yasa Değişikliği Sinyali... Yaş Sınırı Değişecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Minguzzi' Talimatı
ÇOK OKUNANLAR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Ceset' Alarmı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Ceset' Alarmı!
Bakan Tekin Kararını Açıkladı: LGS İptal Edilecek mi? LGS İptal Edilecek mi?
8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor 8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem
Denizli'de Acı Olay: Eşi Boğularak Öldü, Kadın Hastaneye Kaldırıldı Eşi Boğularak Öldü, Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Beklenen Gün Geldi... Sağanak Yağışa Dikkat! Beklenen Gün Geldi... Sağanak Yağışa Dikkat