Saygın Bir Cerrahtı, Suçsuz Yere Yıllarca Hapis Yattı! Devlet Şimdi ‘Özür’ Parası Ödeyecek

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Van’daki bir hastanenin mikrocerrahi biriminde el cerrahı olarak çalışan Dr. B.K., 2009 yılında Hakkari’ye gitmek üzere yola çıkacaktı. Ancak yaşadığı bir kaza nedeniyle araç kullanamayınca, yolculuk için bir hasta yakını olan İ.A.’dan yardım istedi. Hakkari girişinde durdurulan araçta, yapılan aramada 33 kilo 270 gram uyuşturucu bulundu.

7 YILI AŞKIN SÜRE CEZAEVİNDE KALDI

Now TV’den Alican Uludağ’ın haberine göre, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirten İ.A.’nın ifadesine rağmen hem şoför İ.A. hem de Dr. B.K. tutuklandı. Mahkeme, doktorun masumiyetine ikna olmadı ve B.K. hakkında 2009 yılında "uyuşturucu ticareti" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. B.K., suçsuz olmasına rağmen tam 7 yıl 1 ay 16 gün cezaevinde kaldı.

YARGILAMAYI YAPAN İSİMLER FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından, davayı yürüten savcı ile karar veren mahkeme ve Yargıtay üyelerinin FETÖ bağlantısı gerekçesiyle görevden alındığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Dr. B.K.’nin avukatı Polat Balkan, 2017 yılında yeniden yargılama talebinde bulundu.

DEVLETTEN 2,5 MİLYON TL TAZMİNAT

Yeniden yargılama süreci sonunda, doktorun suçsuz olduğu ortaya çıktı. Haksız yere hapis yattığı belirlenen Dr. B.K.'ye devlet 2,5 milyon TL tutarında manevi tazminat ödeyecek.

Kaynak: NOW TV