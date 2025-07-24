Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde Son Durum: Mağaralar Betonla Kapatılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreciyle birlikte, "Terörsüz Türkiye" hedefinde yeni bir evreye girildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt üyeleri Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından belirlenen noktalara silahlarını bırakıyor. Teslim edilen silahlar, aynı bölgelerde TSK ve MİT gözetiminde imha ediliyor.

Şu ana kadar teslim edilen silahlar arasında ABD menşeli mühimmat bulunmadığı bildirildi. Bu silahların daha önce ABD’ye iade edilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Teslim edilenler arasında yüksek kapasiteli, hava savunma sistemi özelliği taşıyan silahların da olduğu belirtiliyor.

MAĞARALAR TEMİZLENİYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, terör örgütü PKK’lıların terk ettiği yaşam alanlarında çalışmalar başlatıldı. Özellikle büyük mağara ve barınaklar, bir daha kullanılmamaları için betonla kapatılıyor ya da doğrudan imha ediliyor. Operasyonların ilk aşaması Metina, Haftanin ve Hakurk bölgelerinde yürütülüyor; süreç, Gara ve Kandil’e doğru ilerleyecek.

TÜRKİYE'YE DÖNECEKLER Mİ?

Silah bırakan örgüt üyelerinin çoğunun Kuzey Irak’ta kaldığı, Türkiye’ye dönmek isteyenlerin sayısının sınırlı olacağı ifade ediliyor. Yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra sadece suça karışmamış olanların geri dönüşüne izin verilebileceği belirtiliyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın siyasi partilere verdiği bilgilere göre, süreç "Fesih, izleme ve doğrulama" olmak üzere üç aşamada yürütülüyor. Kalın, örgütün fiilen feshedildiğini ve şu an sahada silahların imhasının izlendiğini aktardı. Son aşamada ise, imha edilen silah ve yaşam alanlarının doğrulaması yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi