Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Töreni Masraflarını Kimin Karşıladığı Ortaya Çıktı

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Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye’de düzenlenen sembolik bir törenle silahlarını yaktı. Uzun namlulu silahların kurulan bir kazana atılarak yakıldığı tören, Türkçe ve Kürtçe açıklamalar eşliğinde gerçekleştirildi. Törene çok sayıda gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasi isim katıldı.

Etkinlikte DEM Parti dört otobüsle tören alanına katılım sağladı. Katılımcıların organizasyonu DEM Parti tarafından yürütülürken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin ise konukların konaklama, yemek ve tören alanına ulaşım masraflarını karşıladığı öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN BARZANİ'YE TEŞEKKÜR

Medyascope’tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Erbil’deki otellerde konuk edilen katılımcılar özel protokol araçlarıyla tören alanına taşındı. Tüm organizasyonun ardından DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’ye bir teşekkür ziyaretinde bulundu.

Barzani’ye yapılan ziyaretin başında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yer aldı. Heyette ayrıca Leyla Zana, Ahmet Türk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıç Uçar ile milletvekilleri Ayşegül Doğan, Sırrı Sakık, Berdan Öztürk, Mehmet Kamaç, Meral Danış Beştaş ve Serhat Eren de yer aldı. Ziyarette, silah bırakma sürecine verdiği destek ve barışa yönelik çabalarından ötürü Neçirvan Barzani’ye teşekkür edildi.

Kaynak: Medyascope