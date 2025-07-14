Yaylada Adalet Arayışı: Altın Arayanlara Karşı Trabzon Ayakta! 'Kimseye Verecek Bir Avuç Toprağımız Yok’

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Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Erikli Yaylası’nda Sayer Enerji şirketi tarafından sürdürülen altın arama faaliyetleri, bölge halkının tüm itirazlarına rağmen yeniden başladı.

Daha önce yayla sakinleri tarafından açılan yürütmeyi durdurma talebi, Trabzon İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bu gelişme üzerine şirket bölgede yeniden sondaj çalışmalarına başladı. Karara tepki gösteren Araklı halkı, yaylada ‘piknik’ adı altında toplandıkları bir etkinlikle maden arama faaliyetlerini protesto etti.

‘YASA ONLARDAN HUKUK BİZDEN YANA’

Karadere Vadisi Yaylaları Koruma Derneği Başkanı Şener Şengün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada doğaya ve yaşam alanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Şengün, "Bizim elimizde olan altınlar var. Nedir bunlar? İnek sürüsü, koyun sürüsü, burada topladığınız çay otu, aşağıda likapa, ormanlarımız, kırmızı benekli alabalık, şu tepede yavrulayan yaban tavukları. O ormanda yaşayan ayılar, geyikler, karacalar, altınlar bunlar. Bunlar bizim kucağımızdaki altınlar. Eğer biz müsaade edersek, adam Afyon’dan gelmiş, bizim topraklarımızı alt üst edip, 10 sene sonra burayı terk edip gidecek. Giderken kucağı altınlarla dolu gidecek ve bir daha buraya gelmeyecek ama bizim kucağımızda kirli topraklar, kirlenmiş sular kalacak. Ne topladığınız çay otu kalacak, hiçbiri kalmayacak. Yani bizim altınlarımız yok olacak. Buna müsaade edecek miyiz? Yasa onlardan yana olabilir, ama hukuk bizden yana" ifadelerini kullandı.

‘KİMSEYE VERECEK 1 AVUÇ TOPRAĞIMIZ YOK’

Yayla sakinlerinden Ayşe Hacıhasanoğlu da bölgelerine sahip çıktıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Biz burada yaşamaya alışmışız. Bizim kimseye verecek bir avuç toprağımız yok, bunu herkes duysun. Biz burada yaşıyoruz, biz buraları bırakıp başka yerde yaşayamayız. Kimse buraları yıkamaz."

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Geçtiğimiz yıl Erikli Yaylası’nda altın madeni arama faaliyetlerinin durdurulması amacıyla yöre halkı Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Ancak mahkeme, taleplerini reddetti. Bunun üzerine karar Samsun İdare Mahkemesi’ne taşındı. Samsun mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vererek dosyayı yeniden Trabzon İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Ancak geçen ay Trabzon mahkemesi, Samsun’un kararını iptal etti. Bu iptalin hemen ardından Sayer Enerji, bölgede maden arama çalışmalarına yeniden başladı.

Kaynak: ANKA