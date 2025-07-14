ODTÜ Mezuniyetinde Pankart Geleneği Sürdü, Rektör Kürsüde Yuhalandı

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, üniversitenin simgesi haline gelen Devrim Stadyumu’nda binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, öğrencilerin taşıdığı pankartlar ve dövizlerle yine toplumsal ve siyasal mesajlara sahne oldu. Kortej yürüyüşünde öğrenciler dev bir Türk bayrağı taşıdı; stadyumu dolduranlar alkışlarla destek verdi.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI DÖVİZLERDE

Bu yılki mezuniyet töreninde en fazla dikkat çeken dövizler, Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploması ve 19 Mart’tan bu yana süren eylemlere gönderme yapan ifadeler oldu. “Diploma vardan yok, yoktan da var edilemez”, “Diploman yok derlerse şahidi sizsiniz”, “Diploma.pdf silinemedi”, “Düşünüyorum öyleyse Silivri'deyim” gibi sloganlar taşıyan pankartlar dikkat çekti.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Törende şehit askerler de unutulmadı. Öğrenciler, Irak’ın kuzeyinde metan gazından zehirlenme sonucu şehit olan 12 askerin fotoğraflarının yer aldığı, “Üstünde yürüdüğün toprak senin adını; uğruna can verdiğin insanlardan daha çok hatırlayacak” yazılı pankartla yürüdü. Bu pankart, hem öğrenciler hem de izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

REKTÖR YUHALANDI

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in konuşması sırasında ise protesto vardı. Ağustos 2024’te göreve başlayan rektörün mezunlara hitaben yaptığı konuşma, bazı öğrenciler tarafından yuhalanarak kesildi. Protesto nedeniyle rektörün konuşması kısa sürdü.

Kaynak: ANKA