Ne ODTÜ Ne Boğaziçi Üniversitesi Ne de Galatasaray Üniversitesi! Türkiye’nin En İyi Devlet Üniversitesi Belli Oldu
Türkiye'deki üniversitelerin akademik başarılarına göre her yıl düzenli olarak hazırlanan URAP (University Ranking by Academic Performance) 2025 yılı devlet üniversiteleri sıralaması kamuoyuna açıklandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından yayımlanan yeni listede, üniversitelerin akademik yayın üretimi, atıf sayısı ve bilimsel proje faaliyetleri gibi objektif kriterler dikkate alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu yılın verilerine göre, sıralamanın zirvesinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. 2025 URAP verilerine göre Hacettepe Üniversitesi, topladığı 337,38 puanla birinci sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Geçmiş yıllarda üst sıralarda yer alan bazı üniversitelerin bu yılki yer değişiklikleri ise akademik çevrelerde dikkatle takip ediliyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTELERİNDEN ÜÇÜ İLK 10’DA YER ALDI
URAP’ın 2025 yılı devlet üniversiteleri sıralamasında İstanbul Üniversitesi, 314,69 puanla ikinci sıraya yerleşirken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 293,31 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu. Başkentten Ankara Üniversitesi 291,45 puanla dördüncü olurken, geçtiğimiz yılların lideri ODTÜ ise bu yıl 288,97 puanla beşinci sıraya geriledi.
İstanbul'dan listeye toplamda 6 üniversite girerken, İstanbul Üniversitesi, İTÜ ve Marmara Üniversitesi'nin ilk 10 içinde yer alması dikkat çekti. Marmara Üniversitesi, 258,97 puanla 9. sıradan sıralamaya dahil oldu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Yıldız Teknik Üniversitesi de ilk 20 içerisinde yer alarak İstanbul’un akademik gücünü ortaya koydu.
İLK 20’DEKİ ÜNİVERSİTELER VE PUANLARI
URAP’ın 2025 sıralamasına göre en başarılı 20 devlet üniversitesi ve puanları şöyle sıralandı:
Hacettepe Üniversitesi – 337,38
İstanbul Üniversitesi – 314,69
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – 293,31
Ankara Üniversitesi – 291,45
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – 288,97
Ege Üniversitesi – 274,37
Gazi Üniversitesi – 271,16
Dokuz Eylül Üniversitesi – 263
Marmara Üniversitesi – 258,97
Atatürk Üniversitesi – 255,11
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – 254,99
Yıldız Teknik Üniversitesi – 252,2
Fırat Üniversitesi – 244,6
Erciyes Üniversitesi – 244,3
Selçuk Üniversitesi – 242,26
Karadeniz Teknik Üniversitesi – 235,22
Boğaziçi Üniversitesi – 234,69
Çukurova Üniversitesi – 229,15
Akdeniz Üniversitesi – 225,91
Uludağ Üniversitesi – 218,82
URAP SIRALAMALARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
URAP sıralamaları hazırlanırken yalnızca akademik performans dikkate alınıyor. Kurumların eğitim kalitesinden ziyade bilimsel üretim gücü analiz ediliyor. Sıralamada öğretim üyesi başına düşen makale ve atıf sayısı, ulusal ve uluslararası akademik yayınlar ile yürütülen proje sayıları gibi nicel göstergeler esas alınıyor.
2025 yılı listesi, devlet üniversiteleri arasındaki rekabetin her geçen yıl daha da arttığını ortaya koyarken, üniversitelerin akademik çıktılar konusundaki çabalarının da daha görünür hale geldiği bir döneme işaret ediyor.