Ne ODTÜ Ne Boğaziçi Üniversitesi Ne de Galatasaray Üniversitesi! Türkiye’nin En İyi Devlet Üniversitesi Belli Oldu

Bu yılın verilerine göre, sıralamanın zirvesinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. 2025 URAP verilerine göre Hacettepe Üniversitesi, topladığı 337,38 puanla birinci sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Geçmiş yıllarda üst sıralarda yer alan bazı üniversitelerin bu yılki yer değişiklikleri ise akademik çevrelerde dikkatle takip ediliyor.