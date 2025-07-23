Kılıçdaroğlu'ndan Murat Çalık İçin Tahliye Çağrısı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından bir paylaşım yaparak cezaevinde sağlık sorunları kötüye giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için tahliye çağrısında bulundu.

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Kılıçdaroğlu'ndan Murat Çalık İçin Tahliye Çağrısı
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19 Mart operasyonlarına sessiz kaldığı yönünde eleştirilen ve 'butlan davası' sürecinde muhalefetin tepkisini çeken Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için çağrıda bulundu. Lenf kanseri atlatan ve cezaevinde sağlık koşulları her geçen gün kötüye giden Çalık için açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Murat Bey’e Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, kardeşini yeni kaybettiğini hatırlatarak “Ölüm dışında her şeyin bir çaresi vardır” sözlerini kullandı.

TAHLİYE ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kardeşimi henüz kaybetmiş biri olarak, bir kez daha anladım ki; ölüm dışında her şeyin bir çaresi vardır. Sağlık sorunları çok ciddi boyutlara ulaşmış olan Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın, bir an önce tahliye edilerek tedavisinin uygun şartlar altında yapılması gerekmektedir. Murat Bey’in annesinin, çocuklarının, eşinin ve kardeşlerinin vicdanlarında telafisi mümkün olmayan yaralar açılmasına müsaade edilmemelidir. Murat Bey’e Allah’tan acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle, kardeşimin vefatından dolayı arayarak acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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