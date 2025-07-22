İbrahim Kalın'dan İYİ Parti'ye Ziyaret

MİT Başkanı Kalın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:
İbrahim Kalın'dan İYİ Parti'ye Ziyaret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MİT Başkanı Kalın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan siyasi parti ziyaretleri kapsamında İYİ Parti'yi ziyaret etti. Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Grup Başkanvekilleri'ne bilgi verdi.

Görüşmenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kısa bir değerlendirmede bulunarak "Bilmediğiniz bir şey öğrenmedik. Elbette görüşmeyi önemsiyoruz, duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK’nın ideallerinin, hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kalın, dün de MHP, AKP ve DEM Parti ile ziyaret gerçekleştirmişti. İYİ Parti ziyareti ardından Yeni Yol grubu ile de 16.30'da görüşme yapılması planlanıyor.

Kalın perşembe günü de CHP'yi ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirecek. Aynı gün TBMM Başkanı Numan Kurtuluş da CHP ile temasa geçecek.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te komisyon çalışmaları gerçekleşecek. İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini açıklamıştı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kritik 'Terörsüz Türkiye' TemaslarıMİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kritik 'Terörsüz Türkiye' TemaslarıSiyaset

İbrahim Kalın ile Devlet Bahçeli Görüşecek: Saat Belli Olduİbrahim Kalın ile Devlet Bahçeli Görüşecek: Saat Belli OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İbrahim Kalın İYİ Parti
Son Güncelleme:
AKP'li Trabzon Belediye Başkanı Genç'ten 'Murat Çalık' İçin Çağrı: 'Durumu Kritik' AKP'li Başkandan 'Murat Çalık' İçin Çağrı
Beyaz Torosla Gündem Olan Savcı Meclis Gündeminde Beyaz Torosla Gündem Olan Savcı Meclis Gündeminde
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Ne Bozcaada Ne Gökçeada: Yeni Tatil Trendi Burası Oldu! Hem Daha Ucuz, Hem Daha Huzurlu Ne Bozcaada Ne Gökçeada! Yeni Trend Burası
Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda
Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü