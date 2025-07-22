İbrahim Kalın'dan İYİ Parti'ye Ziyaret

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MİT Başkanı Kalın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan siyasi parti ziyaretleri kapsamında İYİ Parti'yi ziyaret etti. Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Grup Başkanvekilleri'ne bilgi verdi.

Görüşmenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kısa bir değerlendirmede bulunarak "Bilmediğiniz bir şey öğrenmedik. Elbette görüşmeyi önemsiyoruz, duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK’nın ideallerinin, hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kalın, dün de MHP, AKP ve DEM Parti ile ziyaret gerçekleştirmişti. İYİ Parti ziyareti ardından Yeni Yol grubu ile de 16.30'da görüşme yapılması planlanıyor.

Kalın perşembe günü de CHP'yi ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirecek. Aynı gün TBMM Başkanı Numan Kurtuluş da CHP ile temasa geçecek.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te komisyon çalışmaları gerçekleşecek. İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi