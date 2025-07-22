AKP'li Trabzon Belediye Başkanı Genç'ten 'Murat Çalık' İçin Çağrı: 'Durumu Kritik'

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu giderek ağırlaşıyor. Cezaevinde kaldığı süreçte 20 kilo verdiği bildirilen Çalık’ın, lösemi nüksü açısından yüksek risk taşıdığı tıbbi raporlara yansıdı. Ancak Adli Tıp Kurumu, tanı sürecinin tamamlanmadığını belirterek ek tetkikler yapılmasını talep etti. Bu nedenle Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve incelemeler hâlâ sürüyor.

AKP'Lİ GENÇ'TEN 'ÇALIK' AÇIKLAMASI

Trabzon’da açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çalık’ın durumuna dair kaygılarını dile getirdi. Genç, hukukun sadece yasalarla değil vicdani ölçütlerle de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Mehmet Murat Çalık bizim hemşehrimiz, Maçkalı. Kendisiyle çocukluk yıllarımızdan beri tanışıklığımız var. Geçmişte ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı, şu anda da benzer bir süreçten geçiyor” ifadelerini kullandı.

'TUTUKSUZ YARGILANMALI'

Genç, Çalık hakkında henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığını hatırlattı. “Bir hukukçu olarak ifade ediyorum ki; hüküm verilmemiş bir kişi için sağlık durumu bu derece kritikse, tutuksuz yargılanma seçeneği değerlendirilmelidir” dedi. Başkan Genç, sözlerini geçmiş olsun dilekleriyle sürdürerek, “Adli tıp raporunun bir an önce tamamlanmasını umut ediyorum. Yargı sürecinin tutuksuz biçimde devam etmesi ve başkanımızın bu süreçte sağlığına kavuşması en büyük temennimiz” diye konuştu.

ÇALIK'A TÜM PARTİLERDEN DESTEK

Daha önce AKP'li bir destek mesajı da Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’dan gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan Turan, Çalık’a şifa dileklerinde bulunmuş ve tutuksuz yargılanmasını umut ettiğini söylemişti. Turan, “AK Parti grubunda, bir kişinin suçlu çıkmasından mutlu olacak bir psikopat olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi