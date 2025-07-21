Bir Sendikadan Daha LGS Tepkisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) devam ederken soruların yer aldığı kitapçıkların whatsap gruplarında paylaşılması ve sınavdan 719 öğrencinin birinci çıkmasının yankıları devam ediyor. Sınav güvenliğine ilişkin pek soru işaretinin ortaya çıkması öğrencileri ve eğitimcileri kaygılandırdı. Bir önceki yıla göre birinci sayısının 2 katına çıktığı sınavın ardından bir açıklamada Anadolu Eğitim Sendikası’ndan yapıldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada sınava 963 bin 142 öğrencinin girdiğini hatırlatarak “Aileleri ile birlikte büyük emek ve gayretle hazırlandıkları 2025 LGS’nin ardından sınav güvenliği ile ilgili ortaya çıkan durum eğitim adına kaygı vericidir” dendi.

‘KURUMLARLA BAĞLANTILARI VAR MI?’

Sınav sonucunda 719 öğrencinin tam puan olarak birinci olması üzerine “Çeşitli Whatsapp gruplarında aynı gün iki oturumlu olan sözel sınav bitiminde ve sayısal sınav esnasında sorularının PDF’ye dönüştürülmüş olarak paylaşılması sınav güvenliği sorununu tekrar gündeme getirmiştir. Bu sorular sınavdan önce de dolaşıma çıkmış mıdır? Bunu yapan kişiler kimlerdir? Kurumlarla bağlantılı bir durum var mıdır? Sınav sorularının sızdırılması konusunda ilgili kurumların mazisinin çok da aydınlık olmadığı düşünüldüğünde ortaya atılan iddiaların şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması kaçınılmazdır” dendi.

‘BU KONU NETLİK KAZANMALI’

Açıklamada “Açılan soruşturmalar, görevden almalar sınav güvenliği konusunda bir zafiyet olduğunun işaretidir. Milli Eğitim Bakanlığı yaşanılan durumda sınav güvenliği açısından bir sorun olmadığını açıklamıştır ancak kamuoyunu rahatlatacak verileri istatistikleri, bilgileri bütün ayrıntıları ile kamuoyu ile paylaşmalıdır. Söz konusu olan öğrencilerimizin ve ailelerinin emekleri ve hayalleridir. Başarılı öğrencilerimizi üzecek bir durum olmamasına dikkat ederken sınav güvenliğinden dolayı mağdur olacak öğrencilerimizin de hakları korunmalıdır. Bu konu siyasi söylemlerin dışında araştırmalara ve verilere dayalı olarak netlik kazanmalıdır. Bunu yapacak olan da Milli Eğitim Bakanlığı’dır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi