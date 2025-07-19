ÖSYM, 2025-YKS Cevap Kâğıtlarını ve Aday Cevaplarını Erişime Açtı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan adaylar için cevap kâğıtları ve doğru yanıtları erişime açtı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi’ne (YDT) giren adaylar, sınav sonuçlarını ve cevap kâğıtlarını 10 gün boyunca “https://ais.osym.gov.tr” adresinden görüntüleyebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranından sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsüne, işaretledikleri yanıtlara, optik okuyucuyla değerlendirilen cevaplara ve soruların doğru yanıtlarına ulaşabilecek. Ayrıca, her sorunun üzerine tıklandığında açılan pencerede soru kökü, cevap seçenekleri, sorunun doğru cevabı ve adayın verdiği yanıt görüntülenebilecek.

ÖSYM’nin sisteminde, adayların testlerdeki doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da yer alıyor. Bu sayede adaylar, sınav performanslarını detaylı bir şekilde analiz etme imkânı bulacak.

Kaynak: AA