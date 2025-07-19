Tarlaya Dadanan Ayılar Mahsulü Afiyetle Yedi

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Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde ayçiçeği tarlalarına giden çiftçiler şok oldular. Ayçiçeği tarlasını sulamak için giden çiftçiler ayı izleriyle karşılaşarak ürünlerinin ayılar tarafından talan edildiğini gördüler.

Ayçiçeklerinin baş kısmını koparıp yedikleri anlaşılan ayılar insanları fark edince uzaklaştılar. Ayıların tarlalarına fazla zarar verdiğini belirten çiftçilerden Kemal Arduç, "Çayırlı bölgesinde yüzlerce dönüm ayçiçeği tarlası var ekili. Fakat bu sene büyük bir sıkıntıyla baş başayız. Tarlalarımız tamamında ayı talanı var. Ayılar ayçiçeği tarlalarına çok büyük zarar veriyor. Ayılarla nasıl mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA