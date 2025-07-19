Uludağ’da Aç Kalan Ayılar Çöplere Dadandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da aç kalan ayı ailesi, çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek aradı.

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Uludağ’da Aç Kalan Ayılar Çöplere Dadandı
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Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, aç kalan bir ayı ailesi ormandan Sarıalan bölgesine indi. Yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayılar, günübirlikçilerin bıraktığı çöplerin bulunduğu çöp konteynerlerini karıştırdı. Bölgede bulunan bir vatandaş, aç kalan ayı ailesinin yiyecek arama anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Kaynak: İHA

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