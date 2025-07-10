Yola İnen Yavru Ayı Cep Telefonu İle Görüntülendi

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yola inen yavru ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Seyir halindeki otomobilden kaçan yavru ayı, bir süre sonra yeşillik alanda gözden kayboldu. Gece saatlerinde ormanlık alana yakın bir bölgede yola çıkan yavru ayı, aracın yaklaşmasıyla panikleyerek koşmaya başladı. Kısa süre sonra yeşillik alana yönelen ayı gözden kayboldu. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, ayının aracın önünde hızla kaçtığı ve ardından doğal yaşam alanına geri döndüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA