Tunceli'nin Tescilli Sarımsağı Yok Olma Tehditi Altında

Tunceli'nin coğrafi işaret tescilli dağ sarımsağı, bilinçsiz toplanması nedeniyle tehdit altında bulunuyor. Sarımsağı toplayanlara 557 bin lira ceza verilecek.

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Tunceli'nin Tescilli Sarımsağı Yok Olma Tehditi Altında
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Sadece Tunceli bölgesinde yetişen endemik bir tür olan tescilli dağ sarımsağı gerek ticari amaçla satılması, gerekse doğadan bilinçsiz ve zamansız toplanması nedeniyle tehdit altında bulunuyor. Kültüre alınması konusunda projelerin yapıldığı sarımsağı toplamanın ve satışını yapmanın 557 bin lira cezası olduğunu belirten yetkililer, bu konuda vatandaşları uyardı. Yetkililer, bu tür durumlarda başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlara ihbarda bulunulması gerektiğini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

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Sarımsak Tunceli
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