Beyaz Altında Hasat Dualarla Tamamlandı: 230 Liradan Satılıyor

YERLİ VE MİLLİ AROMA YENİDEN TEZGAHLARDA

Aroması, dayanıklılığı ve uzun raf ömrüyle bilinen Taşköprü sarımsağı, her yıl olduğu gibi bu sezon da hem iç piyasada hem ihracatta dikkat çekiyor. Sezon boyunca fiyatların üretim miktarına ve talebe göre şekillenmesi bekleniyor.