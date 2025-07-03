Beyaz Altında Hasat Dualarla Tamamlandı: 230 Liradan Satılıyor
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen ve yoğun aromasıyla ün kazanan Taşköprü sarımsağında hasat sezonu başladı. “Beyaz altın” olarak anılan sarımsakta sezonun ilk pazarı kuruldu. Yeni mahsul tezgâhlarda yerini alırken, küçük boy sarımsağın kilosu 90 liradan, duble sarımsak ise 230 liraya kadar alıcı buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sarımsak pazarının açılışı Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Özsoy, Belediye Meclis Üyesi Şahin Akdağ ve çok sayıda üreticinin katılımıyla gerçekleşti. Dualar eşliğinde kurban kesilerek yapılan açılışta, bereketli ve bol kazançlı bir sezon temenni edildi.
"TAŞKÖPRÜ'NÜN TARIMSAL GÜCÜNÜ TEMSİL EDİYOR"
Taşköprü sarımsağının yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da rağbet gördüğünü belirten Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Bu ürün, ilçemizin tarımsal gücünü ve değerini simgeliyor. Üreticimizin emeğinin karşılığını alacağı verimli bir sezon diliyoruz. Taşköprü Belediyesi olarak çiftçimizin daima yanındayız” dedi.
KİLOSU 90 LİRADAN BAŞLIYOR, 230 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Pazarda satışa sunulan sarımsaklar boyutlarına göre farklı fiyatlarla alıcı buluyor. Küçük boy sarımsak kilosu 90 liradan, orta boylar 140-160 lira, büyük boylar 160-200 lira aralığında satılırken, duble boy sarımsağın kilosu 200 ile 230 lira arasında değişiyor.
YERLİ VE MİLLİ AROMA YENİDEN TEZGAHLARDA
Aroması, dayanıklılığı ve uzun raf ömrüyle bilinen Taşköprü sarımsağı, her yıl olduğu gibi bu sezon da hem iç piyasada hem ihracatta dikkat çekiyor. Sezon boyunca fiyatların üretim miktarına ve talebe göre şekillenmesi bekleniyor.