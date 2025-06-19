Coğrafi İşaretli Hasat Başladı! Sadece 6 Kişi Üretiyor, Tescilli Lezzeti İle Dünyaya Nam Saldı

ÜRETİM YAYGINLAŞTIRILMAK İSTENİYOR

Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can ise, geçen yıl coğrafi işaret tescili alan sarımsağın yalnızca 6 çiftçi tarafından üretildiğini, ancak bu sayıyı bu yıl 10’a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Dönüm başına 400-500 kilogram arasında verim alındığını ifade eden Can, sarımsağın üretim alanını genişletmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.