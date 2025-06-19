Coğrafi İşaretli Hasat Başladı! Sadece 6 Kişi Üretiyor, Tescilli Lezzeti İle Dünyaya Nam Saldı
Muğla’nın Ula ilçesinde coğrafi işaretli yerel tarım ürünlerinden biri olan Ula sarımsağında hasat sezonu başladı. Kentin özgün lezzetlerinden biri olarak bilinen sarımsak, bu yıl yalnızca 6 üretici tarafından toprakla buluşturuldu.
Kaynak: AA
Ula’nın Kızılağaç Mahallesi’nde düzenlenen ilk hasat etkinliğinde, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya gelerek tarla başında teknik bilgilendirme yaptı. Etkinliğe katılan üreticiler, yetkililerle birlikte ürünün geleceği üzerine fikir alışverişinde bulundu.
AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Teknikeri Ünal Yılmaz, Ula sarımsağının aroması ve tadıyla bölgeye has olduğunu vurguladı. Kırmızıya çalan kabuk rengi, iri diş yapısı ve keskin kokusuyla benzerlerinden ayrılan ürünün hem görsel hem de tat profili açısından ayırt edici özellikler taşıdığı ifade edildi.
ÜRETİM YAYGINLAŞTIRILMAK İSTENİYOR
Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can ise, geçen yıl coğrafi işaret tescili alan sarımsağın yalnızca 6 çiftçi tarafından üretildiğini, ancak bu sayıyı bu yıl 10’a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Dönüm başına 400-500 kilogram arasında verim alındığını ifade eden Can, sarımsağın üretim alanını genişletmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
YEREL DEĞERDEN ULUSAL MARKAYA
Süreyya Can, ürünün pazarlanabilirliğini artırmak için önümüzdeki dönemde sözleşmeli üretim modeline geçmeyi planladıklarını açıkladı. Ula sarımsağının protein açısından zengin bir içerik sunduğunu belirten Can, “Bu ürün bizim için yalnızca bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda yerel kimliğimizin bir parçası. Katma değerini artırarak üreticinin kazancını da yükseltmek istiyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından üreticilerle birlikte sarımsağın hasadı gerçekleştirildi. Tarlalardan toplanan ilk ürünler, bölge pazarlarında kısa süre içinde tüketiciyle buluşacak.