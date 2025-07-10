Prof. Dr. Görür'den Korkutan Uyarı: 'Ege Geriliyor'

Ege Denizi’nde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Depremin Helen-Kıbrıs yayıyla ilişkili olduğunu belirten Görür, “Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Prof. Dr. Görür'den Korkutan Uyarı: 'Ege Geriliyor'
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 01.54’te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11,1 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, kıyı kesimlerde kısa süreli korkuya yol açtı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

'EGE GERİLİYOR'

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Görür, "Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı üzerleyen levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor." ifadelerine yer verdi.

DEPREM FIRTINASI YAŞANMIŞTI

Ege Bölgesi'nde ocak ayının son günlerinden itibaren beri yoğun bir sismik aktivite yaşanmıştı. Deprem fırtınası olarak adlandırılan bu olay, bölgede yaşayanları endişelendirmişti. Depremlerin, Ege Denizi içerisinde bir dizi volkanı oluşturduğu, Kiklad Adaları ve Oniki Adalar olarak bilinen bu adaların çoğunun bu şekilde meydana geldiği biliniyor.

Uzmanlara göre, Ege Bölgesi sismik açıdan oldukça aktif bir kuşakta yer alıyor. Helen-Kıbrıs yayı, Afrika levhasının Avrasya levhası altına dalmasıyla oluşan hareketli bir deprem kuşağı olarak biliniyor. Bu tür açıklamalar, bölgedeki tektonik gerilimin sürdüğüne ve benzer depremlerin zamanla devam edebileceğine işaret ediyor.

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Naci Görür Ege Denizi
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