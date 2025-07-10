Çiftlikte Havuz Faciası: 6 Yaşındaki Çocuk Boğularak Hayatını Kaybetti

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan üzücü olayda, ailesiyle birlikte bir çiftliği ziyaret eden 6 yaşındaki Egemen Durmuş, havuza girdikten kısa süre sonra boğularak hayatını kaybetti. Olay, Gündoğdu Mahallesi Salkım Söğüt mevkiindeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre küçük çocuk, çiftlikteki yetişkin havuzuna girdi. Bir süre sonra küçük çocuğu havuzda hareketsiz halde görenler havuzdan çıkartarak ilk müdahalede bulundu.

MİNİK EGEMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumu kritik olan çocuğu Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Egemen Durmuş kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Egemen’in cenazesi ailesine teslim edildi.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazeyi teslim alan baba Mustafa Kemal Durmuş, gözyaşlarına boğularak büyük acı yaşadı. Küçük çocuğun naaşı, defin işlemleri için Gaziantep’e götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA