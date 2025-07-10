Sakarya’da Üç İlçede Denize Giriş Yasaklandı

Sakarya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde denize girmek ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Cankurtaran ekipleri sahillerde kırmızı bayraklarla uyarı yaptı.

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Sakarya’da Üç İlçede Denize Giriş Yasaklandı
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Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarlı hava ve dalgalı deniz, yetkilileri harekete geçirdi. İlk olarak Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda denize giriş yasaklandı. Öğle saatlerine doğru hava koşullarının daha da kötüleşmesiyle birlikte yasak Karasu ilçesini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Sakarya’nın üç sahil ilçesinde, vatandaşların ikinci bir duyuruya kadar denize girmesi yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahil boyunca kırmızı bayrak çekerek vatandaşları bilgilendirdi ve tehlikeye karşı uyardı.

Yetkililer, özellikle rüzgârın etkisiyle oluşan rip akıntılarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Sahil boyunca devriye gezen ekipler, megafonlarla da sık sık anons yaparak denize girilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Alınan yasak kararının vatandaşların can güvenliği için olduğu vurgulanırken, ekipler hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağını bildirdi. Sakarya kıyılarında deniz güvenliği açısından alınan bu önlem, geçmişte yaşanan boğulma vakalarının tekrar yaşanmaması için kritik önem taşıyor.

Kaynak: İHA

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Deniz Sakarya
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