Hayvan Sağlığı Hizmetlerinde Aksama mı Var? Bakanlıktan Açıklama Geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı hizmetlerinde aksama yaşandığı hakkındaki iddiaları yalanladı. Bakanlık, yeterli bir ekipmanları olduğu belirterek "Ülkemizin bu konudaki teknik altyapısı, uzman kadrosu ve üretim gücü yeterlidir. Aşılamalar etkin biçimde sürdürülmekte olup, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Hayvan Sağlığı Hizmetlerinde Aksama mı Var? Bakanlıktan Açıklama Geldi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı hizmetlerinde aksama yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaparak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve her anlamda yeterli ekip ve cihazları olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde bazı basın ve sosyal medya kanallarında, şap hastalığına ilişkin eksik, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı içerikler dolaşıma sokulmuştur. Türkiye'de şap hastalığına karşı mücadele, Bakanlığımız bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kurumumuz, hem hastalığın teşhisini yapmakta hem de etkin ve güncel aşı üretimini sağlamaktadır. Bugüne kadar sahaya yeni serotip olan SAT1'e karşı üretilmiş yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir.

Hayvan Sağlığı Hizmetlerinde Aksama mı Var? Bakanlıktan Açıklama Geldi - Resim : 1

Aşı üretim kapasitemiz yeterlidir ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Şap Enstitüsü'nde aşı üretimi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam etmektedir. 20 Temmuz'a kadar 2,6 milyon doz aşı daha üretilip sahadaki ekiplerimize gönderilecektir. Devamında aşı üretimine düzenli şekilde devam edilecek olup, tarafımızdan düzenli şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemizde hastalık çıkan bölgelere yeterli miktarda aşı stoku mevcuttur ve sevkiyat planlı bir şekilde sürdürülmektedir."

'10 BİNE YAKIN VETERİNER HEKİM SAHADA'

Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10 bin veteriner hekimin, hayvan sağlığını koruma amacıyla saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini özveriyle yürüttükleri belirtilerek "Sahada yürütülen çalışmalar, hem hastalıkların yayılmasını önlemek hem de hayvansal üretimi güvence altına almak adına kritik öneme sahiptir. Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderpey tekrar açılacaktır. Bunun için aşılamaların belli bir orana gelmesi gerekmektedir" denildi.

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Kaynak: DHA

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