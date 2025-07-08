Süt Devlerine Ceza Yağdı! Bakanlık Küçük Üreticilere Ödeme Yapmayan Büyük Firmaları Affetmedi

Küçük üreticilere yönelik haksız ticari uygulamalar nedeniyle 4 süt devine ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı, toplam 58,3 milyon lira para cezası kesti. Bakanlık, gıda sektöründe adil ticaret için denetimlerin süreceğini vurguladı.

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Süt Devlerine Ceza Yağdı! Bakanlık Küçük Üreticilere Ödeme Yapmayan Büyük Firmaları Affetmedi
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Ticaret Bakanlığı, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilere yönelik haksız ticari uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 büyük süt şirketine toplam 58,3 milyon lira idari para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte üretici, tedarikçi ve perakendeciler arasındaki ilişkilerde bir tarafın diğerinin ticari faaliyetlerini bozacak uygulamalarının "haksız ticari uygulama" olarak tanımlandığı ve yasaklandığı hatırlatıldı.

4 BÜYÜK FİRMAYA CEZA

Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin şikayetler doğrultusunda, özellikle küçük ölçekli üretici ve tedarikçileri korumak amacıyla denetim başlatıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimler sonucunda, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle 58,3 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

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Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı Para cezası
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