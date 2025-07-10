Avcılar’da Kayıp Olarak Aranan Kişi Otluk Alanda Ölü Bulundu

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İstanbul Avcılar’da yaşayan 39 yaşındaki A.K., ailesi ve yakınlarının günlerdir süren arayışının ardından otluk alanda ölü olarak bulundu. A.K.’nin en son görüldüğü yer olan Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi çevresini kontrol eden yakınları, cadde altındaki otluk alanda cansız bedenle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin bulunduğu bölgede herhangi bir şüpheli duruma ya da suç unsuruna rastlanmadı. A.K.’nin vücudunda da darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, A.K.’nin geçmişte uyuşturucu madde kullandığı iddiaları da değerlendirmeye alındı. Olayın ardından nöbetçi savcı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla cesedin Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

Polis ekipleri, A.K.’nin ölümünü aydınlatmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Otopsi raporunun ardından olayın netlik kazanması beklenirken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA