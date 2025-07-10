Avcılar’da Kayıp Olarak Aranan Kişi Otluk Alanda Ölü Bulundu

İstanbul Avcılar’da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 39 yaşındaki A.K., otluk alanda ölü bulundu. Olay yerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Son Güncelleme:
Avcılar’da Kayıp Olarak Aranan Kişi Otluk Alanda Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Avcılar’da yaşayan 39 yaşındaki A.K., ailesi ve yakınlarının günlerdir süren arayışının ardından otluk alanda ölü olarak bulundu. A.K.’nin en son görüldüğü yer olan Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi çevresini kontrol eden yakınları, cadde altındaki otluk alanda cansız bedenle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin bulunduğu bölgede herhangi bir şüpheli duruma ya da suç unsuruna rastlanmadı. A.K.’nin vücudunda da darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, A.K.’nin geçmişte uyuşturucu madde kullandığı iddiaları da değerlendirmeye alındı. Olayın ardından nöbetçi savcı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla cesedin Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

Polis ekipleri, A.K.’nin ölümünü aydınlatmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Otopsi raporunun ardından olayın netlik kazanması beklenirken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Avcılar ölüm
Son Güncelleme:
Binlerce İnsan Bekliyordu! Morrissey’in İstanbul Konseri İptal Edildi İstanbul'a Gelecekti! Sevenlerini Üzen Haber
Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat! Bakanlık Duyurdu, Tehlikeli Olduğu İçin Toplatılıyor Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat! Tehlikeli Olduğu İçin Toplatılıyor
Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda... Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda...
Tuvalete Ne Sıklıkla Çıkıyorsunuz? Yeni Araştırmada Kritik Sonuçlar Tuvalete Ne Sıklıkla Çıkıyorsunuz? Yeni Araştırmada Kritik Sonuçlar
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı