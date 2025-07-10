Binlerce İnsan Bekliyordu! Morrissey’in İstanbul Konseri İptal Edildi

İngiliz sanatçı Morrissey'in 12 Temmuz'da İstanbul'da yapılması planlanan konseri, müzisyenlerinden birinin yaşadığı sakatlık nedeniyle iptal edildi.

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Binlerce İnsan Bekliyordu! Morrissey’in İstanbul Konseri İptal Edildi
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Organizasyonu düzenleyen Piu Entertainment, Morrissey'in Türkiye'deki geniş dinleyici kitlesine ve İstanbul konserine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, konserin iptal edildiğini duyurduç

Açıklamada, "Üzülerek belirtmek isteriz ki, grup üyelerinden bir sanatçının yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Morrissey'in 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edilmiştir. Satın almış olduğunuz biletler, biletleme firmasının iade politikası çerçevesinde tarafınıza geri ödenecektir. Konsere göstermiş olduğunuz ilgi ve anlayışınız için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Sanatçının konser biletleri, satışa çıkarıldığı gün tükenmişti.

Kaynak: AA

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