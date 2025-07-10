MSB'den '12 Şehit' Açıklaması... İddialara Yanıt Geldi! O Mağarada Neler Oldu?

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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan 852 Rakımlı Tepe’deki mağarada, 2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arayan 19 asker, önceki gün metan gazına maruz kalmış, hastaneye sevk edilen askerlerden beşi ilk gün tüm şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı ertesi gün yaptığı açıklamalarda 7 askerin daha şehit olduğu açıklamıştı.

Toplamda 12 askerin şehit olduğu olaya ilişkin kamuoyuna çeşitli iddialar yansımış, gözler Milli Savunma Bakanlığı’na çevrilmişti.

MSB’den iddialara ilişkin açıklama geldi. MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.

'ENDER RASTLANAN BİR OLAY'

Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Gerçeklikten uzak olduğu halde kesin yargıyla ortaya atılan iddialar ile komplo teorileri üreten manipülatif söylem ve içerikler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi karalamaya ve yıpratmaya yönelik sistematik bir dezenformasyon çabasıdır. "

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Kaynak: Haber Merkezi