Şehit Olan 12 Askere İlişkin Araştırma Önergesi AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi

Hakkari'de 12 asker metan gazı sonucunda şehit olmuştu. 12 askere ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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Şehit Olan 12 Askere İlişkin Araştırma Önergesi AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada daha önce şehit düşen bir askerin naaşına ulaşmak amacıyla düzenlenen operasyonda, metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olması Türkiye'yi yasa boğdu.

İYİ Parti, kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın tüm yönleriyle araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi sundu. Ancak önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Şehit Olan 12 Askere İlişkin Araştırma Önergesi AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi - Resim : 1

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 askerimizin şehadetiyle ilgili ihmal vb. durumların araştırılması için verdiğimiz önerge, AKP-MHP bloğu tarafından reddedildi! Milletimizin dikkatine ve vicdanına sunuyorum!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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