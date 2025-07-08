Tatil Kabusa Döndü: Havuza Atlayan Genç Futbolcunun Boynu Kırıldı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde akıl almaz bir kaza yaşandı. 23 yaşındaki Alihan Güldal, serinlemek amacıyla girdiği havuzda talihsiz bir atlayış sonrası boynu kırılarak hayatını kaybetti.

Olay, Karasu Yalı Mahallesi 267. Sokak'ta bulunan bir sitenin havuzunda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Gümüşsuyu Spor Kulübü'nün amatör futbolcusu Alihan Güldal, serinlemek amacıyla havuza atladı. Atlayışın ardından hareketsiz kalan genç, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Güldal'ın boynunun kırıldığını tespit etti. İlk müdahalesi Karasu Devlet Hastanesi'nde yapılan Güldal, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı olayın ardından Güldal'ın, kısa süre önce nişanlandığı ve nişanlısının yazlığına tatil için geldiği öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA