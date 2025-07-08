'Basel' İsmiyle Tanınan Bekir Aslan Yeniden Gözaltına Alındı

Sosyal medyada "Basel" kullanıcı adıyla tanınan Bekir Aslan yeniden gözaltına alındı.

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'Basel' İsmiyle Tanınan Bekir Aslan Yeniden Gözaltına Alındı
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Sosyal medyada "Basel" kullanıcı adıyla tanınan Bekir Aslan, tahliyesinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde 2,5 ay süren tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Aslan, daha önce 19 Mart eylemleri kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Bekir Aslan'ın sosyal medya hesabından yeniden paylaştığı gönderide evinden gözaltına alındığı bildirildi.

'Basel' İsmiyle Tanınan Bekir Aslan Yeniden Gözaltına Alındı - Resim : 1

Ancak gözaltının gerekçesine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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