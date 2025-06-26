'Basel' İsmiyle Bilinen Bekir Aslan'a Tahliye

Türkiye İşçi Partisi'nin Gülhane Parkı'ndaki forumundan sonra gözaltına alınıp tutuklanan "Basel" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi.

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'Basel' İsmiyle Bilinen Bekir Aslan'a Tahliye
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Gülhane Parkı'ndaki forumundan sonra gözaltına alınıp tutuklanan "Basel" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi.

‘Basel’ olarak bilinen Bekir Aslan, TİP’in Gülhane Parkı’ndaki eyleminde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Avukatları aracılığı ile bir mesaj gönderen ‘Basel’ eylemlerde açılan DEV-GENZ pankartının fotoğrafını paylaşması ve Grup Yorum’un şarkısını retweet etmesi sebebiyle tutuklandığını belirtmişti.

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Kaynak: ANKA

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Tahliye
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