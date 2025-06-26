2002’nin Kabusu 2025’e Sıçradı! Gizli Katil 6 İlde Kol Geziyor… Türkiye Alarmda

Hava sıcaklığının yükselmesinin ardından Türkiye’de özellikle Doğu’daki bölgelerde görülen, ölümlere yol açan ‘kene’ alarmı sürüyor. Kene kaynaklı Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Tunç Aydın Sivas, Tokat, Erzincan, Giresun, Yozgat ve Amasya’yı uyardı.

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2002’nin Kabusu 2025’e Sıçradı! Gizli Katil 6 İlde Kol Geziyor… Türkiye Alarmda
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Türkiye’nin yeni kabusuna dönüşen kene kaynaklı ölüm sayısı artmaya devam ederken, ısınan havalar da kene popülasyonu artırmaya devam ediyor.

2002’nin Kabusu 2025’e Sıçradı! Gizli Katil 6 İlde Kol Geziyor… Türkiye Alarmda - Resim : 1

Ölümcül hastalıklara neden olan kene türü ile Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Tunç Aydın, "Keneyi fark eder etmez en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, erken fark etmek hayat kurtarır" dedi.

2002’nin Kabusu 2025’e Sıçradı! Gizli Katil 6 İlde Kol Geziyor… Türkiye Alarmda - Resim : 2

İLK KEZ 2002’DE GÖRÜLDÜ

Uzm. Dr. Tunç Aydın, şunları söyledi: Geçtiğimiz yıl İstanbul’da bir vatandaş tarafından bulunan ve araştırmacılara ulaştırılan Haemaphysalis Longicornis türü kenenin, Uzak Doğu kökenli ve muhtemelen Çin menşeli olduğu belirtilmişti. Bu tespitle birlikte Türkiye’de ilk kez böyle bir tür kayda geçti. Ölümcül ve yaklaşık 30’dan fazla hastalık etkeni taşıdığı belirlendi. Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görülen, 2010 yılından bu yana Sivas, Tokat, Erzincan, Giresun, Yozgat ve Amasya’da ölümlere neden olan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), bu hastalıklardan en önemlilerinden birisidir.

2002’nin Kabusu 2025’e Sıçradı! Gizli Katil 6 İlde Kol Geziyor… Türkiye Alarmda - Resim : 3

'VÜCUT KONTROLÜ YAPILMALI'

Keneden korunmak için izlenmesi gereken adımları sıralayan Aydın, açık arazilerde uzun kollu kıyafetlerin tercih edilmesini, pantolon paçalarının çorap içine alınmasını ve eve dönüldüğünde mutlaka vücut kontrolü yapılmasını önerdi.

'ASLA EL İLE ÇIKARMAYIN'

Aydın, şöyle uyardı: Otluk ve çalılık alanlarda uzun kollu giysiler tercih edelim. Çocuklarımıza açık renkli kıyafetler giydirelim. Böylece keneyi daha rahat fark edebiliriz. Piknik sonrası cilt ve saç diplerinin mutlaka kontrol edelim. Eve dönüşte hemen duş aldıralım. Kene bulursanız asla el ile çıkarmayın. En yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, keneyi erken fark etmek hayat kurtarır.

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Kaynak: İHA

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