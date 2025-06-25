İki Farklı İlden Acı Haber! Kene Yine Can Aldı: Bir Çiftçi ve Bir Çoban Yaşamını Yitirdi

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Yaz aylarının kabusu kene, can almaya devam ediyor. Keneden ölümler giderek artıyor. Son olarak iki şehirden acı haberler geldi. Yozgat ve Gümüşhane’de kene ısırması nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne (KKKA) yakalanan iki kişi yaşamını yitirdi.

66 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ KURTARILAMADI

İlk vaka, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki çiftçi Celal Sarsılmaz’da görüldü. Kene tutunmasının ardından rahatsızlanan Sarsılmaz, Sarıkaya Devlet Hastanesi’nden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

39 YAŞINDAKİ ÇOBANDAN ACI HABER

Benzer bir vaka Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde yaşandı. Sürüsüne çobanlık yapan 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk, kırsalda kene ısırması sonucu bir hafta içinde hastalandı. Önce Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzuntürk, KKKA şüphesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç adam, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ölen iki kişinin cenazeleri, yaşadıkları köylere gönderilerek defnedildi. Yetkililer, mevsim itibarıyla riskin arttığına dikkat çekerek, vücut kontrolü ve koruyucu kıyafet kullanımının hayati önemde olduğunu belirtti.

ÖLÜMLER ARTTI

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde üç kişi kene ısırması sonucu yaşamını yitirmişti. Sivas'ta da 67 yaşındaki yedi çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti. Çorum'da ise İsmet Arslan isimli kişi, tarlada kene ısırması sonucu hayatını kaybetmişti. 22 Haziran'da Tokat ve Elazığ’dan ardı ardına acı haber gelmişti. Kene yapışan ve KKKA virüsüyle enfekte olan biri 38 yaşında 5 çocuk annesi kadın, diğeri 69 yaşındaki bir erkek olmak üzere iki kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA