Adıyaman’da Kayıp Alarmı: 32 Yaşındaki Hasan Bağcı’dan Günlerdir Haber Alınamıyor

Adıyaman’da yaşayan 32 yaşındaki Hasan Bağcı, 23 Haziran’dan bu yana kayıp. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Bağcı’nın ailesi endişe içinde yetkililerden yardım istiyor. Emniyet ekipleri, gencin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

Adıyaman’da Kayıp Alarmı: 32 Yaşındaki Hasan Bağcı’dan Günlerdir Haber Alınamıyor
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Adıyaman’ın Siteler Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Hasan Bağcı’dan 23 Haziran’dan bu yana haber alınamıyor. Sait ve Zeynep Bağcı çiftinin beş çocuğundan biri olan Hasan Bağcı, akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, oğullarından günlerdir haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Bekar olan ve bilinen bir sağlık sorunu bulunmayan Hasan Bağcı’nın kaybolması, ailesi başta olmak üzere yakın çevresini endişeye sevk etti. Yapılan kayıp başvurusu sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlatarak arama çalışmalarına başladı. Polis ekipleri, Hasan Bağcı’nın gidebileceği yerler üzerinde yoğunlaşarak çeşitli kamera görüntülerini inceliyor.

Aile, kaybolma olayının ardından kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Hasan’ın kimseyle bir sorunu yoktu. Evden her zamanki gibi çıktı, ama bir daha dönmedi. Günlerdir ondan tek bir haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz. Lütfen gören ya da duyan biri varsa bize ya da emniyete ulaşsın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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