Kene Kabusu Devam Ediyor: Bir Günde İki Can Aldı

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Yaz aylarının gelmesiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kaynaklı ölümlerde artış yaşandı. Daha önce Çorum, Sivas ve Kayseri’de yaşanan vakalara, son olarak Tunceli ve Tokat’tan iki ölüm daha eklendi.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene yapıştı. Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki H.K ise, önceki gün rahatsızlanması üzerine ilçe devlet hastanesine başvurdu. Buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen H.K, KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. H.K, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan H.K'nin cenazesi, defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.

ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde üç kişi kene ısırması sonucu yaşamını yitirmişti. Sivas'ta da 67 yaşındaki yedi çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti. Çorum'da ise İsmet Arslan isimli kişi, tarlada kene ısırması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA