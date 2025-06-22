Girit Adası Açıklarında Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Girit Adası Açıklarında Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 15.31'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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