Girit Adası Açıklarında Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 15.31'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 22, 2025
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/tQ6QAhEiwa
22.06.2025, 15:31:44 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 7.1 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi