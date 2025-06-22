Traktörden Düşen Kadından Acı Haber

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Samsun’da tarladan dönerken traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen kazada. Edinilen bilgiye göre, Merve Diktaş, eşi Orhan Veysel Diktaş'ın idaresindeki traktörle tarladan dönerken traktörün tekeri çukura girip zıpladı. Traktörde bulunan Merve Diktaş (31) yere düşerek ağır yaralandı. 3 çocuk annesi Diktaş, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Merve Diktaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diktaş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: İHA