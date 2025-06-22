Traktörden Düşen Kadından Acı Haber

Samsun'da tarladan dönerken, eşinin kullandığı traktörden düşen kadından acı haber geldi.

Son Güncelleme:
Traktörden Düşen Kadından Acı Haber
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’da tarladan dönerken traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen kazada. Edinilen bilgiye göre, Merve Diktaş, eşi Orhan Veysel Diktaş'ın idaresindeki traktörle tarladan dönerken traktörün tekeri çukura girip zıpladı. Traktörde bulunan Merve Diktaş (31) yere düşerek ağır yaralandı. 3 çocuk annesi Diktaş, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Merve Diktaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diktaş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Muğla'da Termometreler 37 Dereyi Gördü Muğla'da Termometreler 37 Dereyi Gördü
Çankırı'da Bir Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi Çankırı'da Bir Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Şeker Gibi Karpuzu Anlamanın Yolu Bu Kadar Basitmiş! Adanalılar Meğer Bu Tatkiği Uyguluyormuş Şeker Gibi Karpuzu Anlamanın Yolu Bu Kadar Basitmiş! Adanalılar Meğer Bu Tatkiği Uyguluyormuş
Tansiyonu Düzenliyor, Vücuda Reset Atıyor: İşte Mucizevi 9 Besin Listesi Tansiyonu Düzenliyor, Vücuda Reset Atıyor: İşte Mucizevi 9 Besin Listesi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı
Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme Gündemde Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme
Patron Önce Zam Yaptı Sonra İşten Çıkardı! Dev Fabrikada Büyük Kriz Dev Fabrikada Büyük Kriz! Patron Önce Zam Yaptı Sonra...
Silifke'de Hasat Başladı! Kilosu 7 Bin 600 Lira Birden Düştü, Tüm Dünya Kapış Kapış Alıyor Silifke'de Hasat Başladı! Kilosu 7 Bin 600 Lira Birden Düştü, Tüm Dünya Kapış Kapış Alıyor