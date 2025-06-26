Bursa'da Orman Yangını! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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Türkiye genelinde yaz mevsiminin etkisiyle orman yangınları artış gösterdi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayılıyor. Bir yangın haberi de Bursa'dan geldi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını paniğe yol açtı. Marmaracık Mahallesi yakınlarında yükselen alevler kısa sürede büyürken, yangına karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel katılıyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler adeta zamanla yarışıyor.

Kaynak: DHA