Bursa'da Orman Yangını! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Yaz sıcaklarıyla birlikte Türkiye genelinde orman yangınları alarm veriyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'da Orman Yangını! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde yaz mevsiminin etkisiyle orman yangınları artış gösterdi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayılıyor. Bir yangın haberi de Bursa'dan geldi.

Bursa'da Orman Yangını! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Resim : 1

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını paniğe yol açtı. Marmaracık Mahallesi yakınlarında yükselen alevler kısa sürede büyürken, yangına karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel katılıyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler adeta zamanla yarışıyor.

İzmir'de Korkutan Orman Yangını: 22 Saatlik Kabus Sona Erdiİzmir'de Korkutan Orman Yangını: 22 Saatlik Kabus Sona ErdiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Yangın
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Restoranı Yine Olay Oldu! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tabak... 2 Sarmaya Bu Kadar Para Verilir mi? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tabak... 2 Sarmaya Bu Kadar Para Verilir mi?
Spor Ayakkabıların Arkasındaki Küçük Halka Ne İşe Yarıyor? Sanılandan Çok Daha Fazlası… Spor Ayakkabıların Arkasındaki Küçük Halka Ne İşe Yarıyor? Sanılandan Çok Daha Fazlası…
Malatya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yük Treni Otomobile Çarptı, 5 Yaralı Malatya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yük Treni Otomobile Çarptı, 5 Yaralı
PKK'nın Silah Teslimi Ne Zaman Olacak? Tarih ve Teslim Noktaları Belli Oldu PKK'nın Silah Teslimi Ne Zaman Olacak? Tarih ve Teslim Noktaları Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor
Coğrafi İşaretli Meşhur Lezzet Cips Haline Getirildi, Artık Avrupa'da Yok Satıyor Meşhur Lezzet Cips Haline Getirildi, Artık Avrupa'da Yok Satıyor