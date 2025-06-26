MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Restoranı Yine Olay Oldu! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tabak... 2 Sarmaya Bu Kadar Para Verilir mi?

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MasterChef Türkiye’nin sevilen jürisi ve ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın Ankara’daki restoranı, menüsündeki yüksek fiyatlarla bir kez daha gündeme geldi. Daha önce 700 TL’lik “keşli mantı” ve 1550 TL’lik “Serseri” porsiyonuyla tepki çeken restoran, bu kez 2 adet vişneli yaprak sarmaya 550 TL'lik fiyatıyla sosyal medyada olay oldu.

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı menü videosu, kısa sürede viral hale gelerek geniş yankı uyandırdı. Videoda, restoranın 2 adet vişneli yaprak sarma için 550 TL talep ettiği görülürken, sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, “2 sarmaya 550 TL vermek akıl alır gibi değil, bu fiyatlar fahiş!” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. Diğer yandan, bazı kullanıcılar ise “Lüks restoranlarda kaliteli malzeme ve özel deneyim için bu fiyatlar normal” diyerek restoranın fiyat politikasını savundu.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Mehmet Yalçınkaya’nın restoranı, geçmişte de benzer eleştirilere yanıt olarak “özel malzemeler, özgün tarifler ve yüksek kalite” gerekçelerini öne sürmüştü. Ancak, Türkiye’de ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği bir dönemde, bu yüksek fiyatlar geniş kesimlerde rahatsızlık yaratıyor. Restoranın menüsündeki fiyatlandırma politikası, sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de lüks gastronomi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Restorandan henüz yeni bir açıklama gelmezken, tüketiciler Mehmet Yalçınkaya’nın bu fiyat politikasına nasıl bir yanıt vereceğini merakla bekliyor. Sosyal medyadaki tartışmalar, lüks restoran fiyatlarının ekonomik gerçeklerle uyumu konusunda daha geniş bir sorgulamayı da beraberinde getirdi.