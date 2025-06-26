5 Buçuk Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu! 5 Kişi Yakalandı

Adana'da 9 milyon 170 bin adet gümrük kaçağı makaron ve bin 210 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 5 kişi ise gözaltına alındı.

5 Buçuk Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu! 5 Kişi Yakalandı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda 9 milyon 170 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Ceyhan ilçesinde bir araçta ise bin 210 adet gümrük kaçağı elektronik sigaraya el konuldu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 5 buçuk milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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