Mozambik'ten Estetik Ameliyat İçin Türkiye'ye Gelmişti: Mozambikli Fenomenin Ölümünde Şoke Eden Detaylar

Estetik operasyon için İstanbul'a gelen Mozambikli fenomen Ana Bárbara, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Reklam anlaşmasıyla ücretsiz işlem yaptırdığı klinikte yaşamını yitiren genç kadının eşi, süreci detaylarıyla anlatarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Mozambik'ten Estetik Ameliyat İçin Türkiye'ye Gelmişti: Mozambikli Fenomenin Ölümünde Şoke Eden Detaylar
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Mozambik'in tanınmış sosyal medya fenomeni Ana Bárbara Buhr Buldrini, İstanbul'da geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşamını yitirdi. Genç kadın, reklam anlaşması ve balayını birleştirdiği Türkiye ziyaretinde trajik bir sonla karşılaştı.

Ünlü müzisyen ve modacı eşi Elgar Miles De Hermes Sueia, ameliyat süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mozambik'ten Estetik Ameliyat İçin Türkiye'ye Gelmişti: Mozambikli Fenomenin Ölümünde Şoke Eden Detaylar - Resim : 1

Sueia'nın ifadesine göre, eşi Instagram üzerinden ulaştığı klinikle ücretsiz operasyon karşılığında reklam anlaşması yaptı. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul'a geldikten sonra kliniğin sahibi ve kendisini doktor olarak tanıtan Şeref E. ile görüştüler.

AMELİYAT ERKENE ALINDI

13 Haziran'da İstanbul'a iniş yapan çift, klinik yetkilileri tarafından karşılanıp Pendik'teki bir otele yerleştirildi. İlk iki gün eğlence programlarıyla geçti. Asıl ameliyat tarihi 18 Haziran olarak planlanmıştı; ancak 15 Haziran'da yapılan bir hastane ziyareti sırasında, başka bir hastanın ameliyatı iptal edildiği gerekçesiyle operasyon erkene alındı.

6 SAAT SÜRDÜ

Eşinin karnından yağ alınıp kalçasına enjekte edildiğini, burun estetiği, göğüs protezi ve çene altı yağ alımı işlemlerinin aynı anda yapıldığını anlatan Sueia, operasyonun yaklaşık 6 saat sürdüğünü söyledi.

Operasyon sürecinde Şeref E.'nin kendisine her şeyin yolunda olduğunu söylediğini, ancak hastaneye vardığında durumun ciddiyetini anlayıp eşinin ölüm haberini doktor Onur G.'den aldığını ifade etti.

Sueia, eşi Ana Bárbara'nın ölümünden klinik sahibi Murat S., kendisini doktor olarak tanıtan Şeref E., operasyona katılan doktor ve anestezi uzmanı hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Sabah

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