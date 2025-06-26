Türkiye Kavruluyor! Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı... Termometreler Zirveyi Görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

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Türkiye Kavruluyor! Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı... Termometreler Zirveyi Görecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

41 DERECEYİ BULACAK!

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Özellikle Edirne, İzmir, Muğla ve Diyarbakır gibi illerde termometreler 39-41 dereceyi gösterecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Türkiye Kavruluyor! Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı... Termometreler Zirveyi Görecek - Resim : 1

YÜKSEK SICAKLIĞA DİKKAT

Meteoroloji, güncel hava durumu raporunda herhangi bir meteorolojik uyarıya yer vermedi. Ancak yetkililer, yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Güneş çarpmasına karşı riskli gruplar olan çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların tedbirli olması isteniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Türkiye Kavruluyor! Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı... Termometreler Zirveyi Görecek - Resim : 2

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi

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