Türkiye Kavruluyor! Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı... Termometreler Zirveyi Görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
41 DERECEYİ BULACAK!
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Özellikle Edirne, İzmir, Muğla ve Diyarbakır gibi illerde termometreler 39-41 dereceyi gösterecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YÜKSEK SICAKLIĞA DİKKAT
Meteoroloji, güncel hava durumu raporunda herhangi bir meteorolojik uyarıya yer vermedi. Ancak yetkililer, yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Güneş çarpmasına karşı riskli gruplar olan çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların tedbirli olması isteniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi