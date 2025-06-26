5 Kişi Can Vermişti... Paylaşımı Gerçek Oldu! Katliam Gibi Kazada Acı Tesadüf

Edirne’de feci kazada eşi, iki çocuğu ve akrabalarını kaybeden sürücünün, kazadan yalnızca iki gün önce yaptığı paylaşım yürek burktu. Yaralı kurtulan sürücü, eşiyle çekilmiş bir fotoğrafı “Bizi ölüm ayırır Yasemin’im” notuyla paylaşmıştı...

5 Kişi Can Vermişti... Paylaşımı Gerçek Oldu! Katliam Gibi Kazada Acı Tesadüf
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aile yok oldu. İl merkezindeki hastaneden dönen 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracı kullanan 32 yaşındaki Muhammet Çelik kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak otomobilde bulunan eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğulları Mehmet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızları Yaren Çelik, kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif’in eşi Kübra Olçer hayatını kaybetti. Kazada can veren 5 kişi için otopsi işlemleri başlatıldı.

5 Kişi Can Vermişti... Paylaşımı Gerçek Oldu! Katliam Gibi Kazada Acı Tesadüf - Resim : 1

Ailenin Uzunköprü’den Edirne’ye sağlık kontrolü için geldikleri, işlemler tamamlandıktan sonra tekrar ilçeye dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazanın oluş şekliyle ilgili inceleme sürüyor.

PAYLAŞIM YÜREK BURKTU

Kazanın ardından yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan yalnızca iki gün önce eşi Yasemin Çelik ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından “Bizi ölüm ayırır Yasemin’im” notuyla paylaştığı görüldü.

Kaynak: İHA

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5 Kişi Can Vermişti... Paylaşımı Gerçek Oldu! Katliam Gibi Kazada Acı Tesadüf Paylaşımı Gerçek Oldu... Katliam Gibi Kazada Acı Tesadüf