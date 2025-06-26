Öğrenci Otobüsünde Korkutan Yangın: Alevlere Teslim Oldu! Facianın Eşiğinden Dönüldü
Polatlı'da seyir halindeki öğrenci otobüsünde yangın paniği yaşandı. Şoförün zamanında müdahalesi sayesinde öğrenciler saniyeler içinde tahliye edilerek faciadan dönüldü.
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüste seyir halindeyken yangın çıktı. E-90 Karayolu'nun İstiklal Mahallesi mevkiinde Ankara yönüne ilerleyen otobüsün motor kısmından yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü.
Otobüs şoförünün dikkati ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde otobüs hızla durdurulurken, öğrenciler saniyeler içinde tahliye edildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Kaynak: İHA
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