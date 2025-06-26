15 İlde Dev Siber Suç Operasyonu! 51 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 15 farklı ilde düzenlenen geniş çaplı siber suç operasyonunun detaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

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15 İlde Dev Siber Suç Operasyonu! 51 Tutuklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 15 farklı ilde düzenlenen geniş çaplı siber suç operasyonunun detaylarını paylaştı.

Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirlenen 98 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplamda 1 milyar 132 milyon TL’lik finansal hareket tespit edildi.

51 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Bunlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar, SIM kartlar, banka kartları ve kripto para cüzdanları yer aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 51’i tutuklanırken, 38 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kalan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları, illegal para transferlerine aracılık ettikleri ve kişisel bilgileri ele geçirmek amacıyla yasa dışı sorgu panelleri kullandıkları tespit edildi. Ayrıca bazı zanlıların, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları bildirildi.

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Kaynak: DHA

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