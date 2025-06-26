Sahte Sitelerle Vurgun Operasyonla Son Buldu: 1,1 Milyar TL’lik Dolandırıcılık!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 1 milyar 132 milyon TL'lik para trafiği tespit edildiğini duyurdu. 98 şüpheliden 51'i tutuklanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik 15 ilde düzenlenen dev operasyonlarda 98 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 132 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Sahte Sitelerle Vurgun Operasyonla Son Buldu: 1,1 Milyar TL’lik Dolandırıcılık! - Resim : 1

51 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 98 şüpheliden:

51'i tutuklandı,
38'i hakkında adli kontrol kararı verildi,
Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Operasyonlar; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman olmak üzere toplam 15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

YÖNTEMLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şüphelilerin, dolandırıcılığı şu yollarla gerçekleştirdiği ortaya çıktı:

-Sahte internet siteleriyle kendilerini sigortacı veya bankacı gibi tanıtarak düşük faizli kredi vaadiyle para topladılar.
-Vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı sorgu panelleri üzerinden ele geçirdiler.
-Yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla para transferine aracılık ettiler, bu sitelere reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaptılar.

1,1 MİLYAR LIRALIK KAYIT DIŞI PARA AKIŞI

MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi. Suç gelirlerinin yasa dışı yollarla transfer edildiği ve kayıt dışı bahis ağlarında kullanıldığı belirlendi.

Operasyonlarda cep telefonları, SIM kartlar, bilgisayarlar, banka kartları, kripto cüzdanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Maydonoz Döner'e İkinci Dalga Operasyon: 63 GözaltıMaydonoz Döner'e İkinci Dalga Operasyon: 63 GözaltıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Operasyon dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Mozambik'ten Estetik Ameliyat İçin Türkiye'ye Gelmişti: Mozambikli Fenomenin Ölümünde Şoke Eden Detaylar Mozambikli Fenomenin Ölümünde Şoke Eden Detaylar
1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız 1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız
Ne Klima Ne Vantilatör! Yaz Sıcaklarında Evi Serin Tutmanın Kadim Sırrı Ortaya Çıktı Ne Klima Ne Vantilatör! Yaz Sıcaklarında Evi Serin Tutmanın Kadim Sırrı Ortaya Çıktı
İzmir Alevlere Teslim! 175 Ev Boşaltıldı, 550 Kişi Tahliye Edildi: Müdahale Sürüyor İzmir Alevlere Teslim! 175 Ev Boşaltıldı, 550 Kişi Tahliye Edildi
ÇOK OKUNANLAR
18 Yaşındaki Oya'yı Bu Dünyaya Sığdıramadılar: Cinsel İstismara Uğradı, Karnında Bebeğiyle Öldürüldü 18 Yaşındaki Oya'yı Bu Dünyaya Sığdıramadılar
İzmir Alevlere Teslim! 175 Ev Boşaltıldı, 550 Kişi Tahliye Edildi: Müdahale Sürüyor İzmir Alevlere Teslim! 175 Ev Boşaltıldı, 550 Kişi Tahliye Edildi
Üniversitelerde Yeni Dönem: Bu Bölümler İlk Kez Açılıyor, Dersler Sektör Temsilcilerinden Üniversitelerde Yeni Dönem: Bu Bölümler İlk Kez Açılıyor, Dersler Sektör Temsilcilerinden
Türkiye Kavruluyor! Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı... Termometreler Zirveyi Görecek Türkiye Kavruluyor! Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı
5 Kişi Can Vermişti... Paylaşımı Gerçek Oldu! Katliam Gibi Kazada Acı Tesadüf Paylaşımı Gerçek Oldu... Katliam Gibi Kazada Acı Tesadüf