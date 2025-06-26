Sahte Sitelerle Vurgun Operasyonla Son Buldu: 1,1 Milyar TL’lik Dolandırıcılık!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik 15 ilde düzenlenen dev operasyonlarda 98 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 132 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

51 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 98 şüpheliden:

51'i tutuklandı,

38'i hakkında adli kontrol kararı verildi,

Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Operasyonlar; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman olmak üzere toplam 15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

YÖNTEMLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şüphelilerin, dolandırıcılığı şu yollarla gerçekleştirdiği ortaya çıktı:

-Sahte internet siteleriyle kendilerini sigortacı veya bankacı gibi tanıtarak düşük faizli kredi vaadiyle para topladılar.

-Vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı sorgu panelleri üzerinden ele geçirdiler.

-Yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla para transferine aracılık ettiler, bu sitelere reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaptılar.

1,1 MİLYAR LIRALIK KAYIT DIŞI PARA AKIŞI

MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi. Suç gelirlerinin yasa dışı yollarla transfer edildiği ve kayıt dışı bahis ağlarında kullanıldığı belirlendi.

Operasyonlarda cep telefonları, SIM kartlar, bilgisayarlar, banka kartları, kripto cüzdanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi